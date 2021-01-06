عصام عبد الفتاح عن خوضه انتخابات الجبلاية: "القرار محل نظر"

كشف عصام عبدالفتاح مسئول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مصير خوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

كان مجلس الوزراء رفض استثناء اتحاد الكرة من قرار عدم إجراء الانتخابات في مجلس إدارة الجبلاية القادمة خلال الفترة المقبلة.

وعن خوضه انتخابات اتحاد الكرة أوضح عصام عبدالفتاح في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه قيد التفكير في الترشح على عضوية مجلس إدارة الجبلاية القادم.

وقال عبدالفتاح إنه لم يحسم أمر ترشحه فى انتخابات مجلس الجبلاية القادمة حتى هذه اللحظة.

ويعقد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية بعد انتهائه من حضور ندوة تحليل أداء الحكام.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة طرح تولى عبدالفتاح رئاسة لجنة الحكام في الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وعقد فى وقت سابق المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جلسة مع رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق لعرض ملف تولى الأخير الإشراف على اللجنة الرئيسية للحكام.

وتعقد ظهر اليوم الأربعاء لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ندوة تحليل أداء لقضاة الملاعب عن الجولات الخمس التى انتهت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد الشكاوى العديدة الصادرة من جانب أندية الدوري الممتاز من الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في الجولات الخمس بالمسابقة المحلية خاصة حكام الفيديو.

ومن المقرر أن يحضر ٥٠ حكم ساحة ومساعدين وتقنية الفيديو المعروفة بvar الذين شاركوا فى إدارة مباريات الأسابيع الخمس الماضية في المسابقة المحلية.

كما تقرر حضور عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ندوة التحليل لأداء حكام الجولات الخمس في الدوري الممتاز.

جاء حضور عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ندوة أداء التحليل بدعوة من وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج المسؤولين عن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية.

ومن المنتظر قيام لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد في حضور عصام عبدالفتاح باستعراض كافة الأخطاء الصادرة فى الجولات الخمس الماضية بالدوري المحلى وتسليط الضوء عليها من أجل تصحيح الأوضاع وتفاديها فى قادم الأسابيع من المسابقة المحلية.