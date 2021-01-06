فرج عامر: كورونا قد تمنع سموحة من مواجهة الإنتاج

ألمح فرج عامر رئيس نادي سموحة عن إمكانية غياب فريقه عن مباراته القادمة أمام الانتاج بالدوري العام بسبب فيروس كورونا . وغرد فرج عامر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " الكورونا قد تمنعنا من لعب مباراة الدوري العام القادمة مع الانتاج بعد غد؟ " . وتعادل سموحة مع فريق سيراميكا كليوباتر سلبيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

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