كورونا ضربت سموحة.. فرج عامر يعلن إصابة 11 لاعبا بالفيروس

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، إصابة 11 لاعبا من الفريق بفيروس كورونا المستجد.
وكتب فرج عامر عبر صفحته على "فيسبوك": "كورونا ضربت فريق سموحة للأسف".
وتابع: "قائمة الفريق الأول 22 لاعب، المصابين 11، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم".
وكان رئيس سموحة وجه سؤالا في الساعات الماضية قائلًا: "كورونا قد تمنعنا من لعب مباراة الدوري العام القادمة مع الإنتاج بعد غد؟".
ومن المقرر، أن يلتقي سموحة مع الإنتاج الحربي، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري
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