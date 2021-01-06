اتحاد الكرة ينعي طه الطوخي شيخ المدربين

نعى اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وفاة الدكتور طه الطوخي الذى وافته المنية اليوم، الأربعاء. وقال اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية له على "فيس بوك": "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد وعضوا مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات وأعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، ببالغ الحزن الدكتور طه الطوخي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم بعد رحلة عطاء حافلة سطر خلالها الفقيد الكبير صفحات من تاريخ كرة القدم لاعبا ومدربا في مصر وخارجها ووصل أعلى مراتب التدريب بقيادة المنتخب الوطني، رحم الله الفقيد الغالي وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وذويه الصبر على فراقه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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