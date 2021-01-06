سولشاير يتفوق على جوارديولا قبل ديربي مانشستر في كأس الرابطة

يتفوق أولى جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في المواجهات بينهما، وذلك قبل اللقاء الذي سيجمعهما مساء اليوم، الأربعاء، في منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ومن المقرر أن يلتقي مساء اليوم، مانشستر يونايتد بمانشستر سيتي في نصف نهائي الكأس، والفائز سيلاعب توتنهام بالمباراة النهائية.
ويعد سولشاير من بين المدربين القلائل الذين نجحوا في التفوق على جوارديولا بالمواجهات المباشرة.
وقبل قمة الليلة، يدخل سولشاير مدعوما بسجله المميز أمام جوارديولا، حيث واجه المدير الفني الإسباني في 6 مناسبات، نجح النرويجي في تحقيق الفوز في 3 وتلقى الهزيمة مرتين وتعادل مرة.
وكانت آخر مواجهة جمعت سولشاير بـ جوارديولا قبل نحو 3 أسابيع في الدوري الإنجليزي، وأقيمت على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بالتعادل السلبي.
ويأمل سولشاير في عدم تكرار نتيجة العام الماضي في كأس الرابطة بالدور ذاته، وذلك عندما أقصي على يد جوارديولا بنتيجة (3-2) لمجموع المباراتين.
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