باتشيكو يسلم إدارة الزمالك ملف الراحلين.. تعرف على تفاصيل تقريره

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك بتسليم إدارة النادي تقريرا عن الفريق وأبرز الراحلين والمراكز التي تحتاج لتدعيم في الانتقالات الشتوية .

واضاف المصدر أن باتشيكو حرص علي تسليم التقرير وأبلغ إدارة الزمالك ، برغبته في استبعاد مصطفي فتحي و تسويقه لكي يستفيد الفريق واللاعب.

كما منح باتشيكو لاعب الوسط كريم بامبو حرية اختيار مصيره سواء بالبقاء او الرحيل، مؤكدا في تقريره أن بامبو لاعب جيد ولكن من الصعب منحه فرصة خلال الفترة المقبلة.

فيما تمسك باتشيكو ببقاء الثنائي حميد أحداد المهاجم المغربي وعمر السعيد، مؤكدا ان الثنائي من أهم دعائم الفريق ولا يمكن الاستغناء عنهما، سواء في حالة بقاء مصطفي محمد او رحيله للاحتراف الأوروبي.

و رفض جايمي باتشيكو منح إدارة النادي موافقة مكتوبة علي احتراف مصطفي محمد مهاجم الفريق في يناير الجاري اليس الدورى الفرنسي.

وأشار المصدر أن المدير الفني أكد لادارة النادي أن مصطفي محمد قيمة كبيرة في الفريق ولا يمكن الاستغناء عن وجوده ، إلا أنه في الوقت ذاته إن كانت إدارة النادي ترغب في بيعه من أجل مصلحة النادي او الفريق فانه لا يمانع بشرط التعاقد مع مهاجم مميز .