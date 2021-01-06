نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بويج مستمر مع برشلونة حتى عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قام بتجديد عقد أحد نجومه لمدة موسمين وذلك على الرغم من دخوله في خلافات مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد ريكي بويج مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي لذلك قام مسئولو برشلونة بتجديد عقده لمدة موسمين وحصل بالفعل على توقيع بويج.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة أرادوا ربط بويج لمدة موسمين مقبلين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات أو رغبات المدربين.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النادي الكتالوني لا يخطط لإصدار بيان رسمي بشأن تجديد بويج حتى صيف 2023 مع وضع شرط جزائي تبلغ قيمته 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن علاقة بويج مع كومان توترت بسبب اعتقاد المدير الفني الهولندي أن اللاعب يسرب ما يحدث في غرفة ملابس برشلونة إلى وسائل الإعلام.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بويج لا يحصل على فرصة كافية من أجل المشاركة مع برشلونة كما أوصى كومان برحيله على سبيل الإعارة.