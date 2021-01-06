نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يطالب باتشيكو باللعب أساسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ضغوطه على الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات في الفترة المقبلة.

وقام جنش بعقد جلسة مع المدير الفني البرتغالي في الساعات القليلة الماضية طلب منه خلالها العودة من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي.

وقدم المدير الفني البرتغالي وعده إلى محمود جنش بالحصول على الفرصة من جديد وطالبه بضرورة التركيز وعلاج بعض الأخطاء التي وقع خلالها أثناء مشاركته في بطولة كأس مصر.

ويواصل محمود جنش محاولاته من أجل العودة بكل قوة للجاهزية في المباريات خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل اعتماد باتشيكو على خدمات محمد أبو جبل بشكل أساسي.