نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على رحيل مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألزم مسئوولو نادي الزمالك تقاضي مبلغ يبلغ نحو على 5 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الاول بالقلعة البيضاء إلى صفوف فريق سانت اتيان الفرنسي.

وكان الفريق الفرنسي قد رفع قيمة التعاقد مع 2.5 مليون يورو إلى 3.5 مليون يورو وفقا للعرض الرسمي الذي تلقته الإدارة منذ أيام قليلة.

ومازال مصطفى محمد يبدي اصراراً كبيراً في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية في فترة الإنتقالات الشتاء الجاري.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2020-2021.

وحقق الفارس الأبيض فوزاً ثميناً بهدفين على حساب إنبي في مباراة الجولة السابقة السبت الماضي.