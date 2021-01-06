نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الزمالك ينتقل لنجوم المستقبل على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي نجوم المستقبل الذي يلعب في القسم الثاني، ضم محمد طارق لاعب الزمالك مواليد2002 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووقع اختيار ادارة نجوم المستقبل علي محمد طارق، بعد ترشيحات من أمير عزمي المدير الفني للفريق، الذي سبق وأن قام بتدريب اللاعب من قبل عندما كان يعمل داخل نادي الزمالك.

ويعد طارق واحد من أفضل اللاعبين الصاعدين في مركز خط الدفاع ويتنئ له الجميع بمستقبل باهر في هذا المركز.

يذكر ان نادي النجوم كان قد أعلن في وقت سابق عن تعيين أمير عزمي مجاهد على رأس القيادة الفنية للفريق الاول لكرة القدم