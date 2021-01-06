الرياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي فى كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

في حراسة المرمي : دي خيا.

في خط الدفاع : بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شو.

في خط الوسط : فيرنانديز، بوجبا، دي بيك.

في خط الهجوم : كافاني، راشفورد، مارسيال.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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