انت الان تتابع تفاصيل خبر الدوري المصري 2021 وموعد ونتائج مباريات الاسبوع السادس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر مواعيد الدوري المصري، تنطلق الخميس 7 يناير مباريات الأسبوع السادس للايجيبشن ليج بلقاء الأتحاد السكندري المصري البورسعيدي وفي نفس اليوم يلتقي سموحة مع الانتاج الحربي، على ان تستكمل المباريات يوم الجمعة بمباريات بيراميدز والبنك الأهلي، ووادي دجلة مع إنبي، والأهلي مع سيراميكا، بينما يلعب الزمالك مع طلائع الجيش في ختام مباريات الجولة السبت القادم ،وسط تغطية واسعة من القنوات الفضائية والصحف والمواقع المصرية والعربية، لمباريات الأسبوع السادس.

وتذاع المباريات على القمر نايل سات، وبالتحديد على مجموعة قنوات أون تايم سبورت مع تغطية موسعة من خلال الاستوديو التحليلي، بمشاركة كوكبة من نجوم الرياضة.

توقيت ونتائج مباريات الدوري المصري الجديد 2021 الأسبوع 6

موعد مباريات اليوم، حيث ينشر موقع «مصر فايف»، توقيتات ونتائج جميع المباريات والتي تشهد العديد من المباريات الساخنة.

مواعيد ونتائج الجولة 6:

الخميس 7 يناير 2021

17:00 الاتحاد السكندري — : — المصري البورسعيدي

19:30 الانتاج الحربي — : — سموحة

الجمعة 8 يناير 2021

14:30 البنك الأهلي — : — بيراميدز

17:00 وادي دجلة — : — إنبي

19:30 سيراميكا — : — الأهلي

السبت 9 يناير 2021

14:30 مصر المقاصة — : — أسوان

17:00 غزل المحلة — : — الجونة

19:30 الزمالك — : — طلائع الجيش

الدوري المصري على الموقع المصري لأتحاد الكرة المصري

جدول ترتيب الدوري المصري: