الدوري الانجليزي: 40 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع واحد

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار الموسم كما هو مخطط له.

ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.

وألغيت ثلاث مباريات الأسبوع الفائت بسبب إصابات في صفوف كل من مانشستر سيتي وفولهام.

إلا أن الحكومة البريطانية أعطت الضوء الأخضر لرياضات النخبة لإكمال المنافسات على الرغم من القيود المشددة.

واعتمدت الرابطة مجدددًا قرار إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19 مرتين أسبوعيًا كما حصل في "مشروع الاستئناف" (بروجيكت ريستارت) لاستكمال الموسم الفائت بعد توقف قسري دام ثلاثة أشهر، وذلك بعدما اعتمد قرار إجراء الفحوصات مرة واحدة أسبوعيًا في مطلع الموسم الحالي.

وفي الجولة الأولى من الفحوصات الأسبوع الفائت، تم اكتشاف 28 إصابة من أصل 1311 فحصًا، إضافة إلى 12 حالة إيجابية من 984 فحصًا في الجولة الثانية.

وعلى الرغم من تأجيل بعض المباريات وارتفاع عدد الإصابات وبعض الأصوات المطالبة بتوقف قسري للحد من تفشي الوباء، إلا أن الرابطة أصرّت على أن الموسم يمكن أن يُستكمل كما هو مخطط.

وقالت في بيان الثلاثاء "مع انخفاض عدد الاختبارات الإيجابية في الغالبية الكبرى من الأندية، لا تزال رابطة الدوري تثق في بروتوكولاتها الخاصة بكوفيد-19، المدعومة بالكامل من الحكومة، لإقامة المباريات كما هو مقرر".

ولا يترك جدول المباريات المزدحم في الدوري وكأسي إنكلترا والرابطة والمسابقات الأوروبية التي يتعين أن تنتهي قبل انطلاق كأس أوروبا 2020 التي أرجئت من الصيف الماضي إلى المقبل بسبب الجائحة والتي تبدأ في 11 جوان، مجالًا كبيرًا للتعديل في جدول المباريات.

وانتهك بعض اللاعبين القيود الخاصة بفيروس كورونا، إذ أدان توتنهام خرق لاعبيه الأرجنتينيين إريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو والإسباني سيرخيو ريغيلون البروتوكولات الصحية.

وتم تصوير اللاعبين الثلاثة في تجمع خلال فترة عيد الميلاد. وكان لاعب وست هام يونايتد الأرجنتيني الآخر مانويل لانسيني حاضرا أيضا في الحفل، في خرق للإرشادات الحكومية المنصوص عليها في 19 ديسمبر الماضي والتي لا تسمح للذين يعيشون في مناطق المستوى الرابع من الخطورة، ومنها لندن، بالاختلاط مع أي شخص خارج منزلهم في فترة عيد الميلاد.

كما فتح مانشستر سيتي تحقيقًا بحق لاعبيه الفرنسي بنجمان مندي الذي اعترف بخرق البروتوكول بإقامته حفلًا خلال ليلة رأس السنة.

وكالات