مونديال اليد.. شاهد مجمع صالات حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

ينشر موقع دوت الخليج فيديو لمجمع صالات حسن مصطفى والذي يشهد استضافة مباريات بطولة العالم لليد مصر ٢٠٢١ من ١٣ حتى ٣١ يناير الجاري.
مجمع صالات أكتوبر هو صرح رياضي يشهد مقر للاتحاد الأفريقي لليد إلى جانب عدد من الصالات المغطاة على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة.
أسست صالات أكتوبر عام ٢٠٢٠ وتتسع الصالة المغطاة التي تشهد مباريات المجموعتين الأولى والخامسة بمونديال اليد نحو ٥٢٠٠ مشجع على أن تكون نسب الجماهير الحاضرة للمباريات ٢٠ ٪ من سعة الصالة.
المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لليد مصر 2021
32 منتخبا على 8 مجموعات
المجموعة الأولى : ألمانيا- المجر- أوروجواي- كيب فيردي (الرأس الأخضر)
المجموعة الثانية : إسبانيا- تونس- البرازيل- بولندا
المجموعة الثالثة : كرواتيا- قطر- اليابان- أنجولا
المجموعة الرابعة : الدنمارك- الأرجنتين- البحرين- الكونغو الديمقراطية
المجموعة الخامسة : النرويج- النمسا- فرنسا- أمريكا
المجموعة السادسة : البرتغال- الجزائر- أيسلندا- المغرب
المجموعة السابعة : السويد- مصر- التشيك- تشيلي
المجموعة الثامنة : سلوفينيا- بيلاروس- كوريا الجنوبية- روسيا.
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