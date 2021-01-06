وزير الرياضة لنجوم منتخب اليد: نراهن على تميزكم.. أنتم أهم أسباب نجاح المونديال

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تحفيز نجوم منتخب اليد بعد مباراة المنتخب المصري مع نظيره الياباني أمس.

وقال صبحي لـ اللاعبين " ثقتنا برجال كرة اليد كبيرة جدا، دائما تشرفونا في المناسبات الكبيرة وترفعون علم بلادكم أينما ذهبتم، وهذه المرة المسئولية أكبر وفي ظروف أصعب ولكن أنتم لها، وعليكم أن تعرفوا أن البطولة التي ستنطلق بعد أيام هي بطولتكم ونراهن علي تميزكم وعلي قوتكم وإرادتكم في أن تكونوا من أهم أسباب نجاح الحدث العالمي الذي لم تدخر في الدولة وسعا من أجل الظهور بأفضل أشكال التميز فيه وأن تذهبوا بعيدا بطموحنا وتسعدوا وتحققوا آمال جماهيركم.

وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي قد حضر مباراة مصر واليابان التجريبية أمس استعدادا للمونديال المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري ، والتي انتهت بفوز الفراعنة 34/29 ، وكان معه رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي والمدير التنفيذي لوزارة الرياضة.