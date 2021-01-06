إصابة 3 لاعبين جدد في مانشستر سيتي بفيروس كورونا.. تفاصيل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن ثلاث حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا بصفوف الفريق بعدما أجرى اللاعبون المسحة الطبية الأخيرة والتي أكدت إيجابيتها.

وأصيب أيضًا في وقت سابق لنادي مانشستر سيتي الثنائي كايل ووكر وجابرييل خيسوس بفيروس كورونا اللعين، بالإضافة لكل من إريك جارسيا ويدرسون.

وأشار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، إلى أنه تبين إصابة كل من الحارس سكوت كارسون واللاعب الشاب كول بالمر بالفيروس.

ويعد فريق مانشستر سيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تأثرًا بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 8 لاعبين مصابين.

وتمثل هذه الأنباء ضربة جديدة للمدرب بيب جوارديولا، الذي عانى بشكل واضح من قلة الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب توالي الإصابات بالفيروس.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت، أمس الثلاثاء، عن ظهور 40 حالة إيجابية لكورونا بين أندية البطولة، مما يثير المخاوف حول إمكانية توقف المسابقة بشكل مؤقت