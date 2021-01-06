محمد عبد الموجود يشارك ببطولة العالم للماسترز للجودو

يشارك بطل الجودو الاوليمبي محمد عبد الموجود المصنف 16 على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للجودو في وزن ال 66 كجم ببطولة العالم للماسترز التي تقام بمدينة الدوحة بدولة قطر في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2021 .
وتأهل اللاعب للبطولة كواحد من اعلى 32 لاعب مصنفين على مستوى العالم.
والجدير بالذكر أن اللاعب محمد عبد الموجود ارتفع تصنيفه الدولي الى المركز ال 15 بعد حصولة بالميدالية الذهبية بالبطولة الافريقية للكبار للجودو، وفي حالة فوزه ببطولة العالم للماسترز للجودو سيتقدم في تصنيفه الدولي مما يعزز مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.
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