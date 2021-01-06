أزمة كورونا والرابطة.. الجبلاية تجتمع بأندية القسم الثاني.. الأحد

دعت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أندية القسم الثاني من أجل حضور الاجتماع المقرر انعقاده يوم الأحد المقبل بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

وارسلت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خطابا إلى أندية القسم الثاني من أجل ارسال مندوب عنها لحضور الاجتماع المزمع انعقاده يوم الاحد القادم.

ومن المقرر أن تناقش الجبلاية خلال الاجتماع مع مندوبى الأندية أزمات القسم الثاني التى يمرون بها وعلى رأسها أزمة إصابة العديد من اللاعبين فى أندية المظاليم بفيروس كورونا وكيفية توجيه سبل الدعم من النواحى المالية والطبية لمواجهة تفشي الوباء فى دورى المظاليم.

كما سيتم مناقشة مقترح انشاء رابطة أندية القسم الثاني على غرار الدورى الممتاز من أجل إدارة المسابقة المحلية والاستفادة من العائد المادى لأندية المظاليم.

يذكر أن أنباء قوية داخل اتحاد الكرة ترددت أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد استجابت إلى طلب المهندس فرح عامر رئيس نادى سموحة تدبتأجيل مباراة فريقه والإنتاج الحربي التي كان مقررًا إقامتها غدًا الخميس ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

ودارت الأنباء حول تأجيل المباراة لتقام يوم 17 يناير الجاري بسبب إصابة أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق السكندري بفيروس كورونا.

كان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة أكد أن فيروس كورونا ضرب فريق سموحة، معلنًا إصابة 11 لاعبًا من بين 22 لاعبا وقال عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: كورونا قد تمنعنا من لعب مباراة الدوري مع الإنتاج غدًا.

يذكر ان لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابقة برئاسة مازن مرزوق أعلنت قبل انطلاق الموسم، أنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الموسم الجديد بسبب حالات كورونا إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبًا، مؤكدة على أنه سيتم تغريم النادي الذي يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وشددت لجنة المسابقات، على أنه لن يتم بدء أي مباراة في الدوري بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزومًا