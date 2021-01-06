رسميا.. تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي بسبب كورونا

أعلنت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي التي كان مقررًا إقامتها غدًا الخميس ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

وتأجلت المباراة لتقام يوم 17 يناير الجاري بسبب إصابة أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق السكندري بفيروس كورونا.

كان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة أكد أن فيروس كورونا ضرب فريق سموحة، معلنًا إصابة 11 لاعبًا من بين 22 لاعبا وقال عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: كورونا قد تمنعنا من لعب مباراة الدوري مع الإنتاج غدًا.

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة السابقة برئاسة مازن مرزوق أعلنت قبل انطلاق الموسم، أنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الموسم الجديد بسبب حالات كورونا إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبًا، مؤكدة على أنه سيتم تغريم النادي الذي يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمالا طبيا.

وشددت لجنة المسابقات، على أنه لن يتم بدء أي مباراة في الدوري بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها، سيلغي الحكم المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزومًا