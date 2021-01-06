سيراميكا كليوباترا ينتظم في معسكر مغلق بالسويس استعدادا لمواجهة الأهلي

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في معسكر مغلق بأحد الفنادق الخاصة بمحافظة السويس، استعدادا لمواجهة النادي الاهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض سيراميكا كليوباترا، مرانه مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، ويحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل المباريات التي يخوضها الفريق في السويس.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد سبع نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، تقام في الثاني عشر من يناير الجاري، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الزمالك