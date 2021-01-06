هشام نصر: تجربة منتخب اليد أمام اليابان كلها مكاسب

علق رئيس اللجنة المنظمة لكاس العالم لكرة اليد "مصر 2021" ورئيس اتحاد كرة اليد المهندس هشام نصر علي مواجهة منتخبي مصر واليابان مؤكدا ان كلها مكاسب.
وقال: التجربة الاولي مع اليابان جيدة وحققنا فيها الهدف ، خاصة ان المنتخب الياباني يقوده مدرب ايسلندي كبير نجح في الفوز ببطولة اوروبا مع المانيا عام 2016 ، ولكن كان التفوق لمنتخبنا في حدود انها اول تجربة حقيقية يجتمع فيها المنتخب بالمحترفين وبقوته الضاربة.
وتوقع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم ان يرتفع المستوي في المباراة الثانية غدا بين المنتخبين ويزيد التجانس في التجربة الثانية.
واشاد نصر بنجوم منتخبنا الوطني مؤكدا انهم رجال وعلي قدر ثقة الجماهير المصرية وقادرون علي اسعاد شعبهم في المونديال.
تجدر الاشارة الي ان منتخبنا الاول لكرة اليد نجح في الفوز علي نظيره الياباني امس بنتيجة 34/29 استعدادا للمونديال المقرر انطلاقة 13 من الشهر الحالي وحتي 31 من الشهر نفسه.
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