رامي ربيعه ومحمد هاني ينتظمان في مران الأهلي

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم.

واطمأن عبد الحفيظ على سلامة اللاعب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأنتظم رامي ربيعة، ومحمد هاني، لاعبا الفريق في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

وتعافى الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا، وتواجدا اليوم في مران الفريق الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.