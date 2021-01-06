بعد تصريحاته عن لعبه في النادي الأهلي.. رد نارى من يوسف أوباما بعد الهجوم عليه

رد يوسف اوباما علي الهجوم الشديد عليه بعد تصريحاته عن النادي الاهلي وحقيقه انضامه إليه. ونشر أوباما مقطع فيديو قائلا: "انه قال الجزء الأول من ان هناك ثلاثه لاعبين استحاله يلعبوا في النادي الأهلي ومن ضمنهم يوسف أوباما". جدير بالذكر كان “يوسف أوباما” صرح من خلال استضافته في برنامج “اللعيب” مع “مهيب عبد الهادي” بأنه له الفخر في الانتقال للأهلي إذا تخلى الزمالك عنه.

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