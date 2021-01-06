الاتحاد الأفريقي للكونغ فو يحدد مصير بطولات الموسم الجديد مارس المقبل

قال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي للكونغ فو، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، إن الاتحاد سوف يعقد اجتماعًا في شهر مارس المقبل من أجل تحديد مصير بطولات العام الجديد 2021.

وحدد شريف مصطفى شهر مارس لتحديد خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد حتى اتضاح الرؤية الخاصة بتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والتي قد تشهد تطورات قد يكون من ضمنها تعطيل الطيران في عدد من الدول للسيطرة على الوباء مما يصعب حينها إقامة البطولات القارية للاتحاد.

ويجري عقد الاجتماع المقبل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي للعبة مع بث كلمة مسجلة من جانب السيد جاو زهاوجين رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو ووزير الرياضة الصيني ورئيس اللجنة الأولمبية الصينية للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتمنى رئيس الاتحاد الإفريقي للكونغ فو انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد من أجل العودة إلى استئناف النشاط الرياضي قاريا ودوليا مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.