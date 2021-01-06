ريال مدريد سبب تراجع أداء محمد صلاح مع ليفربول.. تفاصيل

وأكدت الشبكة أن الحديث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل تسبب في تشتت ذهنه وهو ما أدى إلى انخفاض مستواه في الآونة الأخيرة.
وتابعت الشبكة أن فريق ليفربول أمام اختبار قوي من أجل الاحتفاظ بهداف الفريق، محمد صلاح، بعد نهاية الموسم، بعدما أصبح الهدف الأول لنادي ريال مدريد في الصيف المقبل.
كانت بعض التقارير ألمحت إلى رغبة المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان ، في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل ، بعدما أصبح غير سعيد في ليفربول مثلما أشار مو في حوار له مع صحيفة أس الإسبانية .
ولم يسجل محمد صلاح أو يصنع أهداف لزملائه طيلة الجولات الثلاث الأخيرة في البريميرليج ، وذلك أمام ويست بروميتش ونيوكاسل يونايتد وأخيرًا ساوثهامبتون.
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