نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون يحفز لاعبيه لعبور عقبة النجم الساحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع بعثة الفريق المتواجدة في تونس خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الإطمئنان على الطاقم الفني واللاعبين قبل مواجهة النجم الساحلي في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية اليوم الأربعاء.

وعلم الفجر الرياضي أن الإدارة قد وضعت مكافأت مالية ضخمة في حالة حسم بطاقة التأهل والعودة بها من تونس على حساب العملاق النجم الساحلي.

وتسعى الإدارة للشد من أزر اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة التي يحتاج خلالها الفريق الفوز أو التعادل إيجابيباً بأي نتيجة بعد إنتهاء لقاء الذهاب في القاهرة سلبياً بدون أهداف.