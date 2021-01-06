نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد فى كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

في حراسة المرمي : اديرسون.

في خط الدفاع : لابورت، ستونز، ميندي، كانسيلو.

في خط الوسط : فيرناندينهو، دي بروين، فودين.

في خط الهجوم : محرز ، أجويرو، رحيم ستيرلينج.