الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان صبحي

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أنهم ارسلوا خطابًا رسميًا منذ فترة طويلة الي بيراميدز يطلبون فيه حق الرعاية في صفقة إنتقال رمضان صبحي طبقًا للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال أن تلك الأمور طبيعية وليست بدعة وتحدث في كل مكان بالعالم وهذا الأمر تم منذ فترة طويلة .
وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي يطلب الحصول علي قيمة رعاية رمضان صبحي الذي نشا وترعرع بين جدران القلعة الحمراء .
فيما أكد مصدر ان هناك دراسة لعقد شراء محمد مجدي أفشه من بيراميدز وبنوده لتجهيز مستحقات الفريق السماوي اذا كان يحق لهم ذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.
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