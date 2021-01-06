غازل هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق والمحلل بقنوات بي أن سبورت الرياضية، يوسف المساكني صانع ألعاب منتخب تونس للانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الحالية. وكتب هيثم فاروق على حسابه الشخصي عبر تويتر قائلًا: " ماذا لو !!!! أفضل صانع ألعاب تونسي جاء إلى الزمالك ؟ الأبيض الملكي يليق بك ". ويعد يوسف المساكني من أفضل اللاعبين داخل القارة الإفريقية ، ويلعب حاليًا في صفوف نادي الدحيل القطري . وكان يوسف المساكني قد أرفق صورة تجمعه بزميله فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك على حسابه الشخصي على تويتر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الزمالك يغازل المساكني للانضمام للأبيض| تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.