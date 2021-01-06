برنامج تأهيلي لعبد السلام بعد تعافيه من كورونا

خضع محمد عبدالسلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول، مشاركة عبدالسلام في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن محمد عبدالسلام تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبيل مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.