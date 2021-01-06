باتشيكو يطمئن على لاعبي الزمالك المصابين

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.
وقام باتشيكو بالاطمئنان على كل اللاعبين من الناحية الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات، كما تحدث مع طبيب الزمالك على حالة اللاعبين المصابين وموعد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
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