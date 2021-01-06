تعرف على الموقف النهائي لمشاركة نجم الإسماعيلي أمام الرجاء في البطولة العربية

تأكد غياب عبدالرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي، عن السفر ضمن صفوف بعثة فريقه إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ويأتي غياب اللاعب لعدم جاهزيته عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بتمزق في العضلة الأمامية.