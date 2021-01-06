تعرف على الموقف النهائي لمشاركة نجم الإسماعيلي أمام الرجاء في البطولة العربية

ويأتي غياب اللاعب لعدم جاهزيته عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بتمزق في العضلة الأمامية.
ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية قبل السفر الجمعة المقبل، وغاب عن المران محمود عبد العاطي دونجا والانجولي إيري بابل.
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