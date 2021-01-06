كورونا يتسبب في تعليق مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو

علقت مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني بسبب وجود ٧ حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق الغاني.
وكان من المقرر إقامة المباراة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المباراة علقت بعدما أثبتت الفحوصات إصابة ٧ من بين لاعبي أشانتي كوتوكو، ليصبح عدد اللاعبين المتاحين لخوض المباراة ١٣ لاعبا.
وقرر مراقب المباراة الصومالي أمير حسن والذي حصل على نتائج فحوصات كورونا للفريقين، رفع تقريرا بما حدث للاتحاد الإفريقي ثم قام بتعليق المباراة.
يذكر أن أشانتي كوتوكو، كان قد سافر إلى السودان بقائمة مكونه من ٢٠ لاعبا.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال خارج ملعبه بهدف نظيف.
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