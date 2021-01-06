وكشف ميلان عبر موقعه الرسمي، عن إصابة الثنائي أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش بكورونا، وذلك بعدما ظهرت نتيجة المسحة التي خضعا لها الثنائي أمس على هامش مباراة يوفنتوس.
وأشار ميلان إلى أن الثنائي سيدخل العزل الصحي، وتم أخذ مسحة أخرى منهما اليوم، مع إبلاغ السلطات الإيطالية بإصابتهما.
وذكر ميلان إلى أن جميع أعضاء الفريق خضعوا لاختبار إضافي اليوم وجاءت نتائجه سلبية.
ويسعى ميلان لتأكيد أحقيته بصدارة الدوري الإيطالي، من خلال مواجهة البطل يوفنتوس، وفوز الروسونيري يعني الابتعداد عن اليوفي بـ 13 نقطة في جدول ترتيب الكالتشيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابتان بكورونا في صفوف ميلان قبل قمة يوفنتوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.