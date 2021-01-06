المنيا يفقد جهود 4 لاعبين قبل لقاء كيما أسوان القادم

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أحمد جودة - القاهرة - يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا لجهود 4 لاعبين، قبل لقاء كيما أسوان القادم والمقرر اقامته السبت القادم، علي ملعب الأخير، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.



ويفتقد الفريق المنياوي، لجهود كل من برسوم محروس، وحسام حسن، وفيصل غريب، بعد تعرضهم للاصابه، كما سيفتقد لجهود عمرو عثمان، الذي حصل علي بطاقه حمراء في لقاء ديروط الماضي .

وكان نادي المنيا قد الجوله الماضيه علي فريق ديروط، بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقه دوري القسم الثاني.