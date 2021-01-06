نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مدوية.. هيثم فاروق يلمح إلى اقتراب ساحر تونس من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ألمح إلى اقتراب انتقال أفضل صانع ألعاب في تونس إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا:"ماذا لو، أفضل صانع ألعاب تونسي جاء إلي الزمالك، الأبيض الملكي يليق بك".

وأشارت تقارير إلى أن سانت إيتيان الفرنسي أرسل عرضا رسميا للزمالك من أجل إتمام صفقة صفقة مصطفى محمد ويتضمن دفع مبلغ مالي إضافة إلى المهاجم التونسي وهبي خزري.

يذكر أن الزمالك جدد مؤخرا عقود الرباعي، يوسف أوباما، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمود جنش، وأحمد أبو الفتوح.