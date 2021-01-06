نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكرمان يرفض تدريب عملاق الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني الأرجنتيني المخضرم رفض عرض ضخم لتدريب أحد الأندية السعودية.

وقالت إحدى الصحف التشيلية أن بيكرمان فضل خوض تحدي جديد مع المنتخب التشيلي حيث يطمح في قيادة رفقاء أرتوتور فيدال لكأس العالم قطر 2022.

ورفض المدير الفني الذي سبق له قيادة التانجو إلى نهائيات مونديال 2006 عرض من أحد الأندية السعودية براتب سنوي يُقدر بـ17 مليون يورو.