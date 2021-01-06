نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذا صن: صلاح على رأس قائمة أغلى لاعبي البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة التسوقية في البريميرليج.

وقامت صحيفة "ذا صن" البريطانية بنشر تقرير عبر موقعها الرسمي، نقلا عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للإحصائيات.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من صفوف ليفربول، وثنائي مانشستر سيتي، وثنائي توتنهام، ولاعب من مانشستر يونايتد وآخر من تشيلسي.

واحتل محمد صلاح المركز الأول بقيمة بلغت 108 مليون جنيه إسترليني، متساويا في نقس القيمة مع زميله ساديو ماني، وهاري كين مهاجم توتنهام، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وجاء خلف الرباعي المتصدر، كل من رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي وألكسندر آرنولد ظهير ليفربول، وبلغت قيمة الثنائي 99 مليون جنيه إسترليني.

واحتل برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، المركز السابع بالقائمة بقيمة بلغت 81 مليون جنيه إسترليني وهي نفس قيمة الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام المتوهج بالموسم الحالي وكون ثنائية خيالية في السبيرز مع زميله هاري كين.

وجاء بالمركز التاسع اللاعب الألماني كاي هافرتز صفقة تشيلسي في الانتقالات الماضية بقيمة وصلت لـ 72.9 مليون جنيه إسترليني، واحتل المركز الأخير بالقائمة الذهبية الحارس البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين ليفربول بقيمة وصلت لـ 70 مليون جنيه إسترليني.