جدول مباريات الدور التأهيلي لمسابقة كأس مصر .. مستندات

أعلنت قرعة مباريات الدور التأهيلي لمسابقة كاس مصر فى نسختها الجديدة 20/2021 وتقرر اللجوء لركلات الترجيح فى حالة انتهاء المباراة بالتعادل خلال مباريات الدور التمهيدى الأول وحتى الدور التمهيدى الخامس. واعتبار من دور الـ32 يلعب الفريقان وقتا إضافيًا مدته نصف ساعة على شوطين إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، وإذا استمر التعادل بعد انتهاء الوقت الإضافي يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز. ويتم تأجيل مباريات القسمين الثالث والرابع للفرق المشاركة فى الكأس فى حالة تعارض مواعيد المباريات

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