فايلر يقترب من تدريب نادٍ إنجليزي

كشفت تقارير إنجليزية عن رغبة نادي شيفيلد وينزداي في التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "Yorkshire" الإنجليزية: " أن نادي شيفيلد وينزداي يفكر في تعيين فايلر كمدرب للفريق بعد إقالة، توني بوليس، الأسبوع الماضي بعد أقل من 7 أسابيع من توليه المهمة.

وفاز بوليس فقط بمباراة واحدة من مبارياته العشر بعد رحيل، جاري مونك، في منتصف نوفمبر الماضي وترك النادي بسبب مجموعة من المشاكل داخل وخارج الملعب.

وكان فايلر قد رحل عن النادي الأهلي مؤخرًا في بداية شهر أكتوبر الماضي بسبب ظروف عائلية وعدم القدرة على الابتعاد عن أسرته في ظل انتشار فيروس كورونا، وفضل عدم استكمال مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا الذي فاز به المارد الأحمر مع، بيتسو موسيماني، على حساب الزمالك في نهاية شهر نوفمبر.

ويحتل فريق شيفيلد وينزداي المركز الحادي والعشرين من ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 19 نقطة، وهو مركز يصارع على الهبوط إلى الدرجة الثانية.