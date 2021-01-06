عقد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.
واطمأن أشرف قاسم على حالة بن شرقي بعد عودته للتدريبات، كما تحدث المشرف على الكرة مع اللاعب عن أهمية دوره مع الفريق في الفترة المقبلة باعتباره من العناصر المؤثرة بصفوف الزمالك.
وطلب قاسم من بن شرقي التركيز داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات قوية في مشواره المحلي و الإفريقي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز .
كما ينتظر النادي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي ستجرى يوم 8 يناير الجاري بمقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.
وتأهل الزمالك لدور المجموعات لدوري الأبطال رسميا بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي من دور الـ32 للبطولة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل جلسة مسئول الزمالك مع أشرف بن شرقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.