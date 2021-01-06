الجماهير عن كأس العالم لليد: مصر قادرة على نجاح البطولة

تسضيف مصر ٢٠٢١ بطولة العالم لكرة اليد فى ظل هذه الظروف التى تعيشها البلاد من اجتياح الموجة الثانية لكورونا واتخاذ الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لحماية المواطن.

لذلك رصدت عدسة دوت الخليج اراء الجماهير فى استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد ورأيهم فى أداء المنتخب المصرى.

قال خالد عبد الهادى أن الوقت الذى تقام فيه البطولة فى مصر صعبة جدا وهذا يعتبر تحدى ولكن البطولة ستلاقى النجاح لأن الشعب المصرى يهوى كرة اليد وأضاف عبد الهادى ان كرة اليد هي اللعبة الوحيدة الشعبية التى حققت نجاحات قوية فى الرياضة المصرية.

وأضاف حسن محمد انه فى ظل كورونا و فى الوقت الراهن يعتقد انه من الأفضل تأجيل البطولة عدة شهور حتى تستقر أوضاع البلاد وأضاف انه يأمل ان يأخذ البطولة على الرغم من وجود منتخبات قوية منافسة.

وقالت هدى محمد انه فى ظل هذه الأزمة مصر تستطيع ان تستمر وتنظم بطولات عالمية.

وعلق خالد سيد أن المنتخب المصرى لكرة اليد قوى وقادر على حصد البطولة لأنه قدم نجاحات فى الفترة الأخيرة جيدة.

وأعرب محمد عبده أن اتحاد كرة اليد منظم ويستطيع تنظيم بطولة دون حدوث أى عوائق.