تقارير: جوارديولا وميسي يريدان تجديد الشراكة بينهما في مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري 2020-2021، ويحق له التوقيع لأي ناد بدءًا من شهر يناير الحالي.

وبحسب شبكة " سكاي سبورتس" فإن لقاءً جمع ميسي بـ جوارديولا في الصيف الماضي، للحديث عن إمكانية انتقال اللاعب لمانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة بأن جوارديولا وميسي يرغبان في العمل مع بعضهما البعض في مانشستر سيتي، ولكن اللاعب ينتظر المجلس القادم لنادي برشلونة من أجل بحث إمكانية تجديد عقده.

ولعب ميسي تحت قيادة جواديولا، وحققا معًا الخماسية التاريخية عام 2009.