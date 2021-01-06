نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يستضيف الداخلية في مواجهه مثيرة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ياسر رجب ، نظيرة فريق الداخليه في الثانية والنصف من عصر الجمعة علي ملعب بتروسبورت،في الجولة الثامنة، لمنافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.

وشهدت الجولة السابقة فوز فريق بتروجت بهدفين علي فريق زد أحرزهم اللاعب إسلام هشام وهدافي بتروجت فليكس حيث ساهم بهدفين،وأيضا فاز فريق الداخلية علي الترسانة بهدف اسماعيل بامبا وهدافي الفريق على حسين حيث شارك بثلاته أهداف.



يذكر أن الفريق البترولي يحتل المركز الرابع برصيد11نقطة، بينمايتواجد فريق الداخلية في المركز الثالث برصيد 12نقطة.



ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 13 نقطة

2- زد إف سي 12 نقطة

3- الداخلية 12 نقطة

4- بتروجت 11 نقطة

5- منتخب السويس 11 نقطة

6- سرس الليان 11 نقطة

7- المريخ 10 نقاط

8- النصر 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 7 نقاط

13- ج شبين 7 نقاط

14- كوكاكولا 7 نقاط

15- طنطا 6 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط.

