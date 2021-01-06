أوزيل يقترب من الرحيل عن آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - قترب نجم فريق آرسنال الإنجليزي الدولي الألماني المخضرم مسعود أوزيل، من الرحيل عن صفوف المدفعجية، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة " DHA Sport " التركية، أن مسعود أوزيل توصل لإتفاق للإنتقال الى فنربخشة التركي، بعقد لمدة 3 سنوات وبراتب قدره 5 ملايين يورو سنوياً.

وكان مدرب آرسنال ميكيل آرتيتا، قد قرر إستبعاد مسعود أوزيل عن قائمة آرسنال المحلية والأوروبية، ولذلك فإن اللاعب لم يشارك في أي دقيقة خلال النصف الأول من الموسم.

وارتبط أوزيل صاحب الـ32 عاماً بالعديد من الأندية على رأسها فريق يوفنتوس، ودي سي يونايتد الأمريكي، علماً أن عقده مع آرسنال ينتهي في الصيف.