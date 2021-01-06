الرياضة

صلاح يتصدر قائمة أغلى لاعبي البريميرليج قيمة تسويقية

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قائمة اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية الأعلى بين نجوم البريميرليج.

ونشرت صحيفة " ذا صن " نقلاً عن ترانسفير ماركت العالمي إحصائية جاء بها محمد صلاح في الصدارة بقيمة 108 مليون جنية إسترليني.

وجاء في المركز الثاني خلف صلاح هاري كين نجم السيتزينز بنفس الرصيد ومعهم السنغالي الدولي ساديو ماني وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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