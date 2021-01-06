ميت خلف يفوز على بركة السبع في دوري الناشئين بالمنوفية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ميت خلف لمواليد 2003 الفوز على نظيرة فريق بركة السبع، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، اليوم الأربعاء، بدوري الناشئين لكرة القدم بالمنوفية.

فاز فريق وطني شبين علي اشمون 1-3 في إطار مباريات دوري الناشئين مواليد 2003 لكرة القدم بالمنوفية.

سجل للوطني يوسف عبد الفتاح وعبد الله محمود وعبدالله قطب في الشوط الثاني، وسجل لاشمون عمرو عبد الغفار في الشوط الاول.



وفاز سرس الليان علي نجوم السادات 3-2 سجلهم محمد خالد وأحمد أيمن ومحمد حمدي وسجل هدفين النجوم أحمد سعيد.

وفاز عزل شبين خارج ملعبه علي مركز شباب قويسنا 1-2 سجلهم كريم طارق في الشوط الاول وزياد عادل في الشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء احرز شادي وليد هدف قويسنا الوحيد.



وفاز ميت خلف على بركة السبع، بثلاثة اهداف دون مقابل، سجلهم علي أحمد غزاله في الدقيقة 12 من الشوط للاول ومصطفي سامح في دقيقة 20 من الشوط الثاني ومحمد إبراهيم في الدقيقة 22 وشهد اللقاء طرد الاعب يوسف أسامه من بركة السبع في الدقيقة 5 للشوط الثاني.

وخسر تلا علي ملعبه من ميت خاقان بهدف سجله الاعب مروان تامر عمارة.