هل تفاوض ليفربول وباريس سان جيرمان لضم راموس؟.. تقارير تكشف الحقيقة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، حقيقة تفاوض ناديي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي لضم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد.

وبحسب إذاعة RMC الفرنسية، فإنه لم يحدث أي تفاوض من قبل فريق باريس سان جيرمان مع سيرجيو راموس لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الإذاعة أن سيرجيو راموس يريد الاعتزال في ريال مدريد لكنه يريد الضغط على إدارة ناديه من أجل تلبية طلباته.

أما برنامج التشيرنجيتو الإسباني، فأكد أيضًا بأن نادي ليفربول الإنجليزي لم يفاوض سيرجيو راموس نهائيًا لضمه من أجل تدعيم خط الدفاع.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع فريق ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي ناد في شهر يناير الحالي.