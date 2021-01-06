محاضرة بالفيديو لـ لاعبي المقاولون قبل مواجهة النجم الساحلي

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب محاضرة بالفيديو مع عماد النحاس المدير الفني للفريق لتوجيه التعليمات الأخيرة للاعبين وإعلان التشكيل الأساسي لمباراة النجم الساحلي التي ستقام في السادسة بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة.

واتفق النحاس مع جهازه المعاون والمكون من رامي عادل وأحمد زهران ورامي ربيع المدربين ومحمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال على المهام المحددة لكل لاعب وطريقة التواصل أثناء وبين شوطي المباراة.

وكان مقر نادي النجم الساحلي بمدينة سوسة التونسية شهد الاجتماع الفني الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب عن ارتداء المقاولون الزي التقليدي الاصفر وأسود والشورت الاسود بينما يرتدي النجم الساحلي زيه الأحمر والشورت الابيض.

حضر الاجتماع رامي ربيع مدرب الفريق ومجدي محمد علي المدير الإداري وحسين عبدالغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق بحضور الجانب التونسي ومراقب المباراة الجزائري عبد الله جويده.

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ويذاع على قناة أون تايم سبورت والوطنية التونسية.

وحدد مراقب المباراة موعد وصول الفريقين قبل ساعة ونصف على اقل تقدير كما تم التأكيد على الإجراءات الإحترازية وضرورة ارتداء الكمامات لكل من يتواجد في الملعب باستثناء اللاعبين في ارض الملعب. وتقام المباراة بدون حضور جماهيري وتم الاتفاق على تواجد 20 مرافقا مع كل فريق.