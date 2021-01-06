روما يفوز على كروتوني 3-1.. ولاتسيو ينتصر على فيورنتينا 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق روما على نظيره كروتوني بثلاثة مقابل هدف، في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح بورخا مايورال التسجيل لـ روما في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضاعف نفس اللاعب من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 28,

وأحرز هنريك ميختاريان الهدف الثالث لـ روما في الدقيقة 35 من ضربة جزاء.

وأحرز جولميك هدف حفظ ماء الوجه لـ كروتوني في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بفوز روما بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد روما للنقطة 33 في المركز الثالث، وتوقف رصيد كروتوني عند النقطة 9 في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق لاتسيو على نظيره فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد لاتسيو للنقطة 25 في المركز الثامن، وتوقف رصيد فيورنتينا عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.